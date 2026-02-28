Fedez e il retroscena di Sanremo: “Masini mi parla di Fiorentina prima di esibirci, mi rilassa”

Fedez ha raccontato in conferenza stampa a Sanremo le sensazioni vissute durante questa edizione del Festival, condivisa sul palco dell’Ariston con Marco Masini. Il rapper ha sottolineato quanto l’atteggiamento del cantautore toscano sia stato determinante nel fargli vivere l’esperienza con maggiore serenità.

“Io sono rimasto scioccato della calma serafica di Marco dietro le quinte e per osmosi è riuscito a infonderla anche a me, io ho sempre percepito il peso di questo palco, questa è la mia terza volta e sono contento di come sono riuscito sempre di più a godermelo e a non subirlo“.

“Marco ha una tecnica per cercare di stemperare la situazione che ha fatto breccia su di me: mi ha parlato esclusivamente di Fiorentina, di cui sono diventato un esperto..Ci siamo esibiti la seconda sera dedicando l’esibizione al DS della società viola Paratici che era in teatro. Prima di entrare sul palco ho chiesto a Marco se era emozionato e lui mi ha risposto: “Sì, perché c’è Paratici che ci guarda” Sembra una cavolata ma mi ha aiutato a rilassarmi ed a concentrarmi sull’esibizione“

Tra musica e calcio, dunque, la Fiorentina è diventata un curioso filo conduttore dietro le quinte dell’Ariston, contribuendo a rendere più leggera e naturale un’esperienza sempre carica di aspettative.