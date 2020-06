Una nuova collaborazione per Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Infatti, il calciatore giallorosso ha firmato un accordo biennale con Doom Entertainment, società partecipata per il 51% da Be ShapingTheFuture e Fedez. L’obiettivo dell’accordo è quello di far crescere il brand del ragazzo, facendone un riferimento nazionale a internazionale che vada anche oltre lo sport: “Mi fa molto piacere che proprio Nicolò sia il primo “nuovo acquisto” di Doom Entertainment – ha commentato il cantante – è un vero talento emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà (dimostrata anche ora nell’affrontare e superare il suo infortunio) e dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo ventenne che è. È esattamente questa la visione che avevamo in testa quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme.”

