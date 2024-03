Masini: “Barone era un uomo appassionato, mi ricordo che sul palco dell’inaugurazione aveva gli occhi lucidi”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto cantante e tifoso viola Marco Masini che ha visitato stamattina il Viola Park insieme a Carlo Conti ed ha voluto ricordare il direttore generale Joe Barone: “Siamo andati stamattina insieme a Carlo e c’erano tutti da Milano, Roma ecc, questo fa capire quanto fosse amato perché era una persona eccezionale, ha creato questa meraviglia che è il Viola Park, l’ha seguito dall’inizio e si è impegnato giorno e notte per farlo nascere. Mi lascia una grande incredulità questa perdita perché la vita è così: un uomo lavora tutta la vita per un sogno, si spende, dà tutto sé stesso e poi … mette paura una cosa del genere, ti fa veramente pensare alla tua esistenza un fatto come questo. Io lo ricordo come un uomo appassionato, eravamo sul palco dell’inaugurazione del Viola Park e lui guardava me e Carlo con gli occhi lucidi, mi ha colpito tanto. Ho visto una distesa d’amore incredibile per lui perché questa città è così e io sono orgoglioso di essere fiorentino”.