Conti: “Alla Fiorentina è mancato il manico nella gestione, ho visto troppa negligenza in squadra”

A Lady Radio è intervenuto Carlo Conti per parlare di Fiorentina: “C’è da salvarsi il prima possibile perché non si può soffrire in questo modo, specialmente nell’anno del centenario che non vorrei mai festeggiare con la retrocessione. Non mi spiego che cosa stia succedendo sinceramente, credo che sia mancato il bastone e che ci sia stato un abuso della carota. Spero che Paratici possa risollevare la situazione con la sua esperienza per far capire ai giocatori che la maglia ha un peso. Anche l’allenatore deve trasmettere la motivazione necessaria ma poi devono essere i giocatori a dare il loro contributo.”

Prosegue: “Vanno loro in campo, se fosse per i tifosi avremmo già vinto diversi campionati perché sostengono sempre la squadra in maniera incredibile. A Sanremo i cantanti tifosi di altre squadre non pensano minimamente che si possa retrocedere perché siamo forti per loro, ho visto pure Fedez avvicinarsi alla Fiorentina grazie a Masini che gli parlava solo di viola.”