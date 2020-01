Il noto cantautore fiorentino ha detto la sua all’emittente Radio Sportiva in merito al caso Gasperini:

“Il tifoso normalmente quando offende non lo fa mai sul personale, ma solo per destabilizzare. Un avversario preso di mira da offese tende a concentrarsi meno sul lavoro e in pratica rende meno. Ci sono allenatori simpatici, ecco Gasperini non è fra questi qua a Firenze. Quando si permise di dare del simulatore a Chiesa, i fiorentini non lo dimenticano. Il bello del calcio è che domani Chiesa va alla Juventus, Gasperini viene ad allenare la Fiorentina e la situazione si capovolge. Questo dimostra che l’offesa non è personale, ma solo per difendere i colori.