Masini sicuro: "Senza Kean farei un 4-3-1-2 con Fagioli dietro a Gudmundsson e Zaniolo"

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Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Chi metteresti al posto di Kean?

"Senza Kean è sempre un po' più difficile, il Como è una squadra che fa un bel calcio, e quindi ogni tanto si scopre. Personalmente cambierei modo di giocare, senza cercare un centravanti: proverei a 2, con Gudmundsson e Zaniolo, con Fagioli dietro di loro. Beltran l'abbiamo provato tante volte punta e sotto punta, ma il lavoro migliore l'ha fatto a centrocampo. Il vero mestiere da centravanti non l'ha mai fatto, non penso ci possa riuscire, per questo proverei un assetto diverso. Zaniolo è in cerca di rivincita, Gudmundsson se non si sveglia ora non si sveglia più. In sostanza farei un 4-3-1-2, mi sembra l'unica soluzione se vogliamo mettere quei due davanti."

Su Gudmundsson: "Io lo riscatterei domattina, anche se sta attraversando un momento senza dubbio difficile. Lo metterei in campo dalla mattina alla sera e anche quando si va a letto, ha bisogno di fiducia e di costanza. Per me con Zaniolo davanti potrebbe essere un'ottima soluzione per lui, lo vedrei bene."

Su Mandragora e gli altri: "Mandragora sta facendo un ottimo lavoro, lavora per due praticamente. Con l'Inter ha preso anche il posto di Richardson, Rolando potrebbe stare nei tre di centrocampo con Folorunsho e Cataldi, con Fagioli trequartista. Col Como proverei questa formazione, Adli lo tengo fuori perché non lo considero in condizione. Se poi il buon Raffaele vuol provare un 4-4-2 più semplice, ci sarà da capire come impiegare Folorunsho e Fagioli."