Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dal cantante e tifoso viola doc Marco Masini: “Ieri ho visto Samp-Fiorentina, mi sono divertito molto, non capita spesso di vedere cinque gol. La viola non deve esaltarsi troppo, la Samp era obiettivamente poca cosa, è un avversario modesto. La Fiorentina ha tanti giovani talentuosi, l’anno prossimo avrà anche Amrabat. È importantissimo avere calciatori di alto livello anche in panchina, permette di garantire continuità di rendimento durante il campionato. Chiesa è psicologicamente diverso da quando è arrivato Iachini, mi piacerebbe vederlo nel 4-3-3 come esterno, sono convinto che quella è la sua posizione”.