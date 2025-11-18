Masini: ”Partire da una sfida del genere può portare la Fiorentina ad avere maggiore concentrazione”

Il noto cantautore fiorentino, Marco Masini, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della attualità in casa Fiorentina: “Sarebbe stato più difficile affrontare una squadra come il Verona o il Parma, mentre partire da una sfida così importante può fare in modo che i giocatori abbiano un po’ di concentrazione in più, portandoti ad avere uno stadio un po’ più chiassoso, anche se rimane a capienza ridotta.

Il cambio di allenatore credo porterà qualcosa di diverso, anche perché è difficile dare meno di prima. Sohm e Gudmundsson sono quelli che potrebbero beneficiare di più del cambio di allenatore, ma penso che Vanoli si sia concentrato di più sulla difesa, che ha commesso errori quasi dilettantistici. Ho notato che con Piccoli lo spazio davanti è meno esclusivo, rispetto a quello che si verifica con Kean”.

Sulla difesa: “Viti non mi dispiace, ho avuto più sensazioni positive da lui quando è entrato, che da Mari e Pongracic. Quando avremo Gosens, lo preferirei dietro nella difesa a quattro, e rischierei anche Comuzzo a destra contro la Juventus. In questo momento giocherei a quattro, con una mezz’ala che faccia da trequartista, e lasciando da solo Kean”.