Masini: “Mandragora? Uno dei centrocampisti più forti della Fiorentina. Serve un vice Kean giovane”

Marco Masini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Beltran-Zenit? Per me sotto sotto, aspetta il River Plate, sperando che la Fiorentina a fine mercato possa cedere. Nicolussi Caviglia? Alla luce delle ottime prestazioni mostrate da Mandragora a fine stagione lo reputo uno dei centrocampisti più forti della Fiorentina. Gli altri sono tutte scommesse, lo stesso Sohm, che credo che sia venuto a Firenze per fare il titolare. Bisognerebbe vedere Caviglia in quale posizione verrebbe a giocare.

Pioli ha detto in modo molto chiaro che il tridente non è l’unica soluzione tattica, può darsi che l’inserimento del regista possa dare una variabilità maggiore, togliendo una punta e inserendo un trequartista. Nel calcio è importante saper cambiare, variare, e disporre di varie soluzioni per cambiare anche in corso le partite. Credo che Dzeko, nel tridente, limiti un pò Gudmundsson.

Cosa manca alla Fiorentina? Un centrocampista ed una punta di riserva, di prospettiva, che possa dare fiato a Moise Kean. Avere un sostituto di Moise già in casa la prossima stagione non sarebbe male, servirebbe un ragazzo giovane, forte e di prospettiva“.