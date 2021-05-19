Masini: "Difficile parlare del futuro della Fiorentina. Gattuso..."
Masini ha parlato di tanti aspetti della Fiorentina.
Il cantante fiorentino, Marco Masini, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.
Ecco le sue dichiarazioni: "Difficile parlare del futuro della Fiorentina, ma da tifoso sono molto curioso del nuovo progetto che avverrà, quali saranno i giocatori da cui ripartire e in particolar modo chi sarà il prossimo tecnico. Posso solamente affermare che sono molto contento per il progetto del Viola Park a Bagno a Ripoli, quello può essere un punto di ripartenza. Gattuso? I risultati sono ovviamente dalla sua parte, penso che sia un ottimo allenatore. Però credo che abbia avuto a disposizione una rosa completa in tutto e non quella che avrebbe avuto alla Fiorentina. Comunque lui è stato comunque molto bravo a creare qualcosa sfruttando la rosa del Napoli, proprio come quando crei una canzone, anche nel calcio ci sono tante variabili da considerare".
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