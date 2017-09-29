Masini: "I Della Valle chiedono troppo per la vendita. Arrivare noni sarebbe un successo"

Non ho capito il cambio di Simeone per Babacar domenica. Il progetto Stadio cambierebbe tutto" così Marco Masini a Lady Radio

Il cantante e tifoso viola Marco Masini ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

"Non ho capito domenica la scelta di togliere un lottatore come Simeone per mettere Babacar. Simeone ancora non so se sarà un calciatore da area di rigore, lo vedo in prospettiva un Kalinic. Avrei forse tolto Thereau. Considerando che l’anno scorso siamo arrivati ottavi con 10 campioni in campo, quest’anno arrivare noni può essere un successo, anche da un posto di vista aziendale sono diminuiti i costi. Sono arrivati giovani che vedono Firenze come un punto di arrivo. Credo che per quanto riguarda i Della Valle tutto dipenda dallo stadio. La possibilità di vendere un progetto realizzabile sarebbe un’opportunità importante. Alla cifra che ora chiedono nessuno potrà comprare la Fiorentina“.