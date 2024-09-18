Masini ottimista: "Ho molta fiducia in Palladino, bisogna trovare equilibrio il prima possibile"

Il cantante e tifoso della Fiorentina Masini ha parlato al Pentasport, mostrando fiducia nel nuovo mister viola in attesa di buoni risultati

Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno in occasione del suo 60esimo compleanno, commentando, fra le altre cose, la situazione attuale in casa viola. Queste le sue parole a riguardo:

Sulla situazione della squadra: “Adesso la Fiorentina deve trovare un equilibrio, nell’ultima partita meglio, ma la difesa è fragile. Con questo modulo serve sicurezza dietro, davanti si presume che con Gudmundsson si possa fare qualcosa di buono, abbiamo già mostrato buone cose senza di lui. Però quando gli avversari arrivano davanti fanno comunque sempre paura.”

Su Palladino: “Non azzarderei un esonero come a Roma, non è la mossa giusta, le prime uscite sono complicate, proprio come avviene con una band che si è appena messa insieme. Piano piano aumenterà il feeling, ho molta fiducia e spero che Palladino raggiunga un equilibrio velocemente, sono molto ottimista.”

MARCENARO PER FIORENTINA-LAZIO

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