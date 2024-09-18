Marcenaro arbitrerà Fiorentina-Lazio. Bilancio in positivo, unica sconfitta proprio coi biancocelesti

Marcenaro arbitrerà la Fiorentina per la quarta volta in carriera, 5 mesi dopo lo schiacciante 5 a 1 dei viola contro il Sassuolo

L'AIA ha da poco comunicato le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A 2024/2025, in cui la Fiorentina affronterà la Lazio al "Franchi". La gara di Firenze, che si disputerà domenica 22 settembre alle 12:30, sarà arbitrata da Matteo Marcenaro, con Abisso al VAR e Chiffi all'AVAR. Il fischietto della sezione di Genova arbitrerà la Fiorentina per la quarta volta in carriera, 5 mesi dopo la roboante vittoria per 5 a 1 contro il Sassuolo. Il bilancio, per ora, è positivo e recita 2 vittorie e 1 sola sconfitta. Tuttavia, la sconfitta è arrivata proprio contro la Lazio, nella sfida dell'Olimpico della scorsa stagione, decisa da un rigore in pieno recupero causato dall'ex viola Nikola Milenkovic. Questa la designazione pubblicata dall'AIA:

MARCENARO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI

JURIC IN POLE PER LA PANCHINA DELLA ROMA

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