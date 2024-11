Masini: “Il giorno prima di morire babbo mi chiese: ‘Che ha fatto la Fiorentina?’ Gli dissi: ‘Ha vinto 3-0’, fu felice”

Marco Masini, noto cantante e tifoso della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a La Nazione. Non poteva mancare un aneddoto sulla Fiorentina: “Ebbi il grande dolore della perdita di mia madre a 19 anni. Il babbo allora voleva decidere tutto, faceva il play, la mezz’ala. lo pensavo solo alla musica, uscivo, gli dicevo che andavo a studiare. E invece suonavo. Poi ci siamo capiti. Prima che se ne andasse qualche anno fa gli ho detto un’altra bugia. Ma è stata la più bella della mia vita.

Mio padre stava ormai molto male, il giorno prima di morire si svegliò di soprassalto e mi chiese: ‘Marco, che ha fatto la Fiorentina?’. Era confuso, la partita non si era ancora giocato, ma io gli dissi lo stesso: «Oh babbo, s’è vinto tre a zero con la Juve..». Fu felice. Poi la Fiorentina vinse davvero a Torino, tre a zero. Mi commuovo oggi a ripensarci».