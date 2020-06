Carlo Conti, commovente messaggio per Masini che ha perso il padre: “Io lo so”

Lutto per il cantante fiorentino Marco Masini. È morto il padre Giancarlo. Il funerale si è tenuto ieri pomeriggio alle cappelle del commiato dell’Ofisa di Rifredi a Firenze. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano “La Nazione”. Alle esequie, che si sono svolte in forma privata, hanno partecipato gli amici del cantante, tra cui Leonardo Pieraccioni e il musicista e autore Beppe Dati. Carlo Conti lo ricorda in diretta su Rai1 a Top 10.

Tra i messaggi di cordoglio, quello su Twitter della Fiorentina, di cui Masini è tifoso. “La Fiorentina esprime cordoglio e vicinanza al grande tifoso viola Marco Masini per la scomparsa del padre e si unisce al dolore della sua famiglia”, scrive la società viola.

L’amico Carlo Conti ha espresso il suo cordoglio durante la puntata di ‘Top 10’ su Raiuno con questo messaggio: “Siamo vicini a Masini in questo momento. Io lo so e anche Gigi (D’Alessio ndr) lo sa“. Sui social invece Masini ha preferito il silenzio. Sul suo profilo Twitter nessun riferimento al lutto familiare. L’ultima immagine lo mostra in viaggio e la foto è accompagnato da poche parole: “Stadi vuoti, negozi vuoti, treni vuoti, vita vuota”.

