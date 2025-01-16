Masini: "Sogno un Folorunsho alla Mctominay per ricostruire il centrocampo della Fiorentina"

Il noto cantante e tifoso viola ha commentato le ultime prestazioni deludenti della Fiorentina tra gennaio e dicembre

A Radio Bruno è intervenuto il cantante e noto tifoso viola Marco Masini che ha parlato del momento della Fiorentina: "La Fiorentina ha un problema psicologico importante che l'ha portata a perdere 4 gare dopo una striscia di otto vittorie di fila che avevano dato euforia. I viola sono in caduta libera, ora noi non conosciamo il problema ma lo possiamo immaginare."

Su Folorunsho: "A me piace molto, mi auguro abbia un ruolo alla Mctominay anche perché ha fisico e gamba, potrebbe essere un valore aggiunto per noi e ci può dare mano a rifare la mediana."

Su Bove: "Una bella perdita, ma non credo che solo la sua mancanza abbia fatto calare la Fiorentina. Di certo lui era importante, ma bisogna aggiungerci i problemi di Cataldi che hanno debilitato il centrocampo. I ragazzi si sono visti crollare il mondo addosso e lo sappiamo, adesso tocca rimboccarsi le maniche."

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