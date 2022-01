Masini: “Ho visto Cabral su YouTube, ma è come le foto su Instagram, mettiamo solo le più belle”

Marco Masini, noto cantante e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus, le sue parole:

“Da quanto ho letto in giro Vlahovic aveva già il desiderio da bambino di giocare nella Juventus. Credo che la decisione della cessione di Vlahovic sia arrivata con la società compatta con l’obiettivo di avere una società più solida. Io avrei aspettato fino a giugno, avremmo perso qualcosa dal punto di vista economico ma magari avremmo recuperato i soldi arrivando in Europa. Credo ci sia un cambiamento di rotta comunque nella Fiorentina e questi non avvengono da un giorno all’altro per far restare chi davvero vuole restare.

Cabral? Non lo conosco, ho visto i suoi video su YouTube, ma naturalmente i video su YouTube sono fatti per cercare di prendere gli spezzoni in cui il giocatore fa le cose più belle, tutti quanti noi mettiamo su Instagram le foto in cui siamo più belli con i filtri e gli effetti, sembriamo tutti quanti più belli, quelli non sono credibili. Bisogna fidarsi di chi lo ha preso”

