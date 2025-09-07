Masini (centrocampista Genoa): “Potevo essere viola ma scelsi di vestire la maglia del Genoa”

Il centrocampista rossoblu Patrizio Masini ha raccontato un retroscena per cui poteva essere della Fiorentina.

L’attuale centrocampista del Genoa Patrizio Masini ha parlato in piazza De Ferrari a Genova, in occasione dei 132 anni di storia del club, e tra le sue dichiarazioni riportate anche da Secolo XIX, ha svelato un retroscena legato alla Fiorentina: “Mi volevano anche Spezia e Fiorentina, ma con papà scegliemmo il Genoa, anche perché mia madre è di Genova. Ora vivo un sogno e lavoro al massimo per tenerlo vivo”.