Masini: “Palladino ha sbagliato le tempistiche, questa situazione di incertezza lascia grande tristezza a tutti”

A Radio Bruno è intervenuto il cantante Marco Masini e grande tifoso viola per parlare della situazione di Palladino: “Non ho seguito molto la vicenda perché sono a Milano per dei concerti, ma mi lascia della tristezza perché il calcio dovrebbe portare allegria invece qui questa situazione ci angoscia sia se sei un tifoso giovane che vecchio. Le tempistiche sono sbagliate per le dimissioni, ma non capisco com’è che dentro la società nessuno se ne fosse accorto.”

Prosegue: “Mi sembra sia un autentico schiaffo in faccia alla tifoseria da parte della società, in più non mi piace sentir parlare di clausole di riservatezza perché i tifosi meritano di sapere che siano parte della Curva o meno. La Fiorentina deve mettere dentro degli uomini in grado di dare delle garanzie a livello calcistico senza dover sempre rifondare ogni anno.”

Sulla società: “Abbiamo un Presidente che investe e che comunque è un grande imprenditore, non dobbiamo rovinare i rapporti soprattutto con il tifo, bisogna ritrovare un dialogo che aiuti entrambe le parti per ricreare un clima positivo.”

Per il post: “Si può prendere un uomo che sappia far giocare bene le squadre, se volevano Sarri lo avrebbero già preso secondo me. Altrimenti possiamo andare su un profilo come Farioli che è giovane e moderno oppure Pioli che è un gran signore e a livello umano è bravissimo.”