Masini: “Prenderei Nandez del Cagliari, è alla nostra portata. Sogno un attacco Vlahovic-Lacazette”

Oggi uno degli ospiti dell’appuntamento settimanale di Passione Fiorentina TV è Marco Masini, famoso cantante e tifoso viola:

Hai Commisso davanti. Che cosa gli consiglieresti?

Io faccio il cantautore consigliare un imprenditore come lui credo sia abbastanza inutile. Io preferisco aspettare e spero che riesca a regalarci tante soddisfazioni perchè poi alla fine indipendentemente da quello che uno dice o fa, l’importante è arrivare insieme ad un obiettivo. Spero che Commisso sia disposto a regalarci un’emozione importante cosa che la storia di questa città merita come ha già vissuto.

Le canzoni solitamente dovrebbero interpretarle gli altri. E’ per questo che magari hai avuto il timore di essere banale per Astori perchè lui non può darti un parere, quindi ha un valore più profondo. Qual è il personaggio della Fiorentina con il quale hai più legato?

Io sono molto amico, tuttora, con Sandro Cois. Ci siamo conosciuti tanti anni fa, spesso è venuto ai miei concerti, siamo amici-fratelli al di là delle nostre professioni. Ci siamo visti anche ieri, credo che resterà sempre un amico perchè è un uomo di grande generosità, molto intelligente ed è stato un giovane coscienzioso e freddo nelle scelte. Se si ragiona con la testa si raggiungono tanti obiettivi. Io e Sandro ci siamo serviti a vicenda per uscire fuori da certi momenti difficili, la nostra amicizia è ormai quasi trentennale. Spero che duri per altri trent’anni.

Un desiderio di mercato? Chi vorresti avere?

Dipende sempre dal budget. Di realizzabile credo che i nomi che stanno uscendo in questi giorni siano giusti. Io per l’esterno punterei molto su Nandez del Cagliari, spero possa essere un obiettivo. Un giocatore da mettere accanto a Vlahovic sogno Lacazette, sarebbe una coppia d’attacco incredibile. Un giocatore che mi piace tanto. Nandez ha molto scatto, gamba, entra dentro e rischia. Nella vita bisogna rischiare, è sicuramente un giocatore alla nostra portata. Se il Cagliari decidesse di venderlo potrebbe farci comodo. Prima di visionare il mercato argentino, un giocatore che già gioca in Serie A, che già lo conosce, ed ha lottato per la salvezza, credo sia un obiettivo alla portata.

LEGGI ANCHE, BARONE: “CHIEDO AI TIFOSI DI VOLER BENE A BIRAGHI. VLAHOVIC? STIAMO LAVORANDO PER IL RINNOVO”