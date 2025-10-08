Masini: “L’esperienza di Pioli risolleverà la Fiorentina. La squadra ha enormi margini di crescita”

Il cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il complicato avvio di stagione della Fiorentina e le prospettive della squadra di Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“L’inizio della Fiorentina è il peggiore nell’era dei tre punti e noi tifosi siamo delusi e tristi per la situazione. Sono dispiaciuto anche per Pioli, che sicuramente si aspettava un avvio migliore. Ma resta l’uomo giusto per tirare fuori la squadra da questo momento, grazie alla sua esperienza. Ora non serve fare nulla di più che restare uniti, vicini all’allenatore e ai giocatori per uscirne insieme. Quando sei in crisi, la sfortuna è sempre pronta a colpire. Contro la Roma ho visto un’organizzazione diversa, ma non ancora quel salto di qualità che faccia pensare a un cambio di marcia definitivo. C’è ancora tanto da migliorare, soprattutto nel movimento senza palla”.

L’artista fiorentino ha poi aggiunto un commento sulla rosa e sugli obiettivi stagionali:

“C’è stata la delusione di essere arrivati a tre punti dalla Champions e di averla mancata per qualche partita storta contro avversari alla nostra portata. In molti hanno dato giudizi positivi al mercato estivo, e anch’io credo che la squadra abbia grandi potenzialità. Sono stati confermati giocatori come Gudmundsson e Fagioli, che vanno recuperati e possono essere decisivi. La Fiorentina non è una squadra da bassa classifica: ha margini enormi di crescita. Adesso deve solo diventare grande, e io ci credo davvero”.