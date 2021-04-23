Masini: "La Fiorentina va a fasi alterne anche con il morale. Superlega, solo dubbi"

I dirigenti a volte lasciano delle dichiarazioni esagerate. Meglio il silenzio stampa a tutto ciò che sento

Marco Masini, cantante e tifosissimo viola, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della gara di domenica contro la Juventus. Ecco le sue parole:

"Ultimamente abbiamo sentito cose un po' esagerate anche da parte dei dirigenti, come ad esempio che abbiamo giocato alla pari contro l'Atalanta. Quando sento queste dichiarazioni preferisco il silenzio stampa a tutto questo. La vittoria fatta a Verona ci dà tre punti in più, come ce li diede il Benevento. La Fiorentina è una squadra che va a fasi alterne anche con il morale. Molte volte non capisco chi tiene veramente alla maglia e al campionato.

Per quanto riguarda la Superlega, l'ho vissuta con grande dubbio, essendo consapevole che il capitalismo divide sempre i ricchi dai poveri. Il divario è sempre più largo, ma sono stato soddisfatto che sia durato pochissimo. Sono esterrefatto da come la Fiorentina abbia chiesto le dimissioni di Dal Pino a fianco di altre società come Inter, Juventus e Lazio. Questa situazione mi lascia sconcertato".

DA ROMA, IL 16 APRILE AGENTE DI VLAHOVIC A TRIGORIA. AVREBBE DETTO NO AL RINNOVO VIOLA

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