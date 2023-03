Masini: “Ikonè può fare di più anche senza scartare 3 volte l’avversario. Barak tornato ad essere leader”

Marco Masini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina a pochi giorni dal match di ritorno contro il Sivasspor. Ecco le sue parole:

Ultimo periodo Fiorentina? Ci sono state molte crescite individuali: su tutti Barak. Ha cambiato passo e di saper stare in campo ed essere un leader. Lo stesso vale per Dodò e Mandragora che seconde me interpreta il ruolo benissimo. Ci sono meno errori nei passaggi facili con meno frenesia e paura di perdere il pallone. Stanno scomparendo tanti errori individuali che sono successi in questa stagione.

Mandragora? Mandragora sta facendo bene e sta togliendo tanti problemi ad Amrabat: è un giocatore che può migliorare dal punto di vista del tiro da lontano perchè il sinistro ce l’ha. Vediamo tanti tiri da lontano nel nostro campionato e queste cose fanno impazzire la piazza di Firenze.

Ikonè? Sa giocare a calcio ma quando un giocatore arriva a scartare l’avversario per tre volte bisogna capire il perchè: io penso che molte volte Ikonè avrebbe potuto fare o anche osare di più scartando solo una volta l’avversario.

Sivasspor? Devi andare prima di tutto difendere un risultato per portare a casa una buona occasione per raggiungere obiettivi. La Fiorentina ha due obiettivi a disposizione anche se non vedo il campionato così andato, stiamo tornando ad acquisire sicurezza e certezze.

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI ROLANDO MANDRAGORA