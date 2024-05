Alciato sull’intervista censurata a Maldini: “Non mi sono inventato nulla, non sono un bugiardo”

All’indomani della nota della Lega Serie A in replica alla decisione di Paolo Maldini di denunciare la censura di una sua intervista rilasciata al giornalista Alessandro Alciato per Radio Serie A, è lo stesso giornalista a dire la sua tramite un posto sul suo profilo twitter. Nel post, tra le altre cose, Alciato annuncia la fine della sua collaborazione con Radio Serie A.

Quindi:

-mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter?

–mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato quasi 24 ore?

-mi sono solo immaginato che l’intervista sia ricomparsa sul canale YouTube solo dopo una telefonata di fuoco di Paolo Maldini in Lega (Lega che aveva precedentemente ricevuto qualche telefonata dal Milan)?

-mi sono solo immaginato la richiesta di ‘attenersi alle decisioni assunte’ ?

La risposta è: no.

Detto questo:

–grazie a Radio Tv Serie A con Rds per i mesi passati insieme (la decisione di interrompere la collaborazione è stata sofferta ma inevitabile)

-a Radio Tv Serie A con Rds ho conosciuto molte persone straordinarie e ragazze e ragazzi di grande valore con rara passione per il giornalismo. E conoscerli è stato meraviglioso.

-anche in Lega ho conosciuto molte persone straordinarie.

Questo è stato l’ultimo messaggio relativo alla vicenda – che neanche avrei scritto in condizioni normali – ma si è reso necessario per non passare per ciò che non sono. Nel caso specifico: un bugiardo.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

