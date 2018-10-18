Rastelli a Radio Blu: "complimenti a Pioli, la Fiorentina gioca un calcio gradevole"

Ha parlato ai microfoni di Radio Blu Massimo Rastrelli, ex tecnico del Cagliari, che ha presentato la sfida di domenica così:Cagliari male in trasferta? “E’ difficile spiegare certi risultati. In cas...

Ha parlato ai microfoni di Radio Blu Massimo Rastrelli, ex tecnico del Cagliari, che ha presentato la sfida di domenica così:

Cagliari male in trasferta? “E’ difficile spiegare certi risultati. In casa sta andando molto bene, lontano dalla Sardegna ha raccolto molto poco. Anche i viola hanno fatto lo stesso. Entrambe le squadre sono in salute. Sarà una partita difficile per entrambe. La Fiorentina? E’ una squadra sbarazzina, giovane, che gioca bene, ed è esuberante con la sua gioventù. Gioca un calcio gradevole, affronta tutte le partite in maniera propositiva, creando tanto. Bisogna fare i complimenti a Pioli, per ora, secondo me, è una delle sorprese del campionato. E fino alla fine lotterà per stare alle spalle delle prime sei-sette squadre. Può ancora crescere, tanti elementi possono fare un salto in avanti, ed a quel punto ne potremmo vedere delle belle.