Rastelli: “Folorunsho è un calciatore duttile. La Fiorentina ora deve fare uno step in più per rimanere in quelle posizioni” 

Adesso giocare contro la Fiorentina è difficile per tutti

Massimo Rastelli, ex tecnico di Micheal Folorunsho al Pordenone, è intervenuto così ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “La Fiorentina in questi anni ha fatto molti campionati positivi ed è cresciuta moltissimo. Ora deve fare lo step in più per rimanere in quelle posizioni e aggiungere dei tasselli per arrivare nelle zone più importanti della classifica.

Palladino ha avuto bisogno di tempo per far capire le sua idee alla propria squadra e adesso giocare contro la Fiorentina è difficile per tutti. Il tecnico viola è stato intelligente e pratico nel cambiare il proprio sistema di gioco dopo le iniziali difficoltà. Palladino ha capito velocemente il problema ed è riuscito a risolverlo. Rimango comunque dell'idea che al centro ci siano sempre i calciatori e il compito dell'allenatore è quello di mettere nelle migliori condizioni i propri giocatori.

Folorunsho? E' un calciatore duttile, anche se nasce da esterno. Ha fatto il trequartista e il centrocampista centrale e laterale. E' cresciuto molto negli ultimi anni. Folorunsho ha trovato poco spazio a Napoli e potrebbe essere un grande nome per rinforzare il centrocampo della Fiorentina, visto anche quanto capitato a Edoardo Bove. E' un calciatore che può togliere molti problemi al proprio allenatore vista la sua duttilità”.

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