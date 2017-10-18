Ufficiale: Diego Lopez è il nuovo tecnico del Cagliari, contratto fino al 2019 per l'uruguaiano
Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Diego Lopez la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico verrà presentato alle 18.30 nella sala stampa della Sardegna Arena, dopo aver diretto il suo...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2017 17:19
Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Diego Lopez la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico verrà presentato alle 18.30 nella sala stampa della Sardegna Arena, dopo aver diretto il suo primo allenamento. Lopez ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù sino a giugno 2019. Il suo staff verrà ufficializzato nelle prossime ore.