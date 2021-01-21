Rastelli: "Castrovilli si è spento. Ribery potrebbe essere un fattore della sua involuzione"

Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese che ha lanciato Castrovilli, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per parlare dell'attuale momento di forma del numero dieci della Fior...

Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese che ha lanciato Castrovilli, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per parlare dell'attuale momento di forma del numero dieci della Fiorentina. Ecco le sue parole:

CASTROVILLI-RIBERY "Ho visto tante partite della Fiorentina, e anche io ho notato un'involuzione di Castrovilli rispetto alla passata stagione, in cui ha disputato un campionato straordinario al debutto in Serie A. Doveva essere l'anno della consacrazione, ma dopo un buon inizio, che faceva propendere per un andamento differente, si è spento assieme al resto della sua squadra. Ha perso convinzione, gli riesce tutto più difficile e può darsi che dipenda anche dal fatto che Ribery è uno che non puoi limitare. Va detto che però Ribery c'era pure lo scorso anno. Sicuramente è una chiave di lettura, ma penso che Gaetano debba intanto ritrovarsi perché i calciatori intelligenti sanno integrarsi".

MODULO IDEALE CASTROVILLI "Quando l'ho trovato a Cremona aveva fatto annate da esterno nel 4-3-3, arrivai e inizialmente lo misi trequartista, ma per me il suo ruolo era la mezzala. Lì l'ho impiegato negli ultimi sei mesi, e si è visto che è esploso in quel ruolo anche nell'anno scorso. In un modulo così, o lo metti come esterno, o da trequartista. Da mediano può perdere qualcosina, ma ogni allenatore ha le proprie idee e se Prandelli ha deciso di provarlo lì significa che l'ha provato".

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