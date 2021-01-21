Amoruso: "Non si possono criticare le scelte della società. Problema? Malcontenti nello spogliatoio"

Nicola Amoruso.è intervenuto a Stadio Aperto per commentare la situazione in casa Fiorentina

L'ex attaccante Nicola Amoruso, ex attaccante italiano che ha militato, fra le tante nella Juventus e Torino, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per commentare l'avvio della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Un bel mistero, a me la squadra piace. Se devo giudicare dal 6-0 col Napoli, ovviamente, dico che è stato clamoroso, perché poteva persino andare in vantaggio ma poi c'è stato un crollo fisico e mentale. Mi aspettavo di vedere una grande reazione con l'arrivo di Prandelli, ma non credo si possano criticare le scelte della società. Sono convinto troverà la strada giusta perché è esperto e fa giocare bene la squadra: l'unica cosa è che noto qualche malcontento nello spogliatoio, anche da parte di giocatori importanti. Se non risolvi queste cose rischi di trascinartele più avanti, serve una società che arrivi a mediare e chiarisca le cose, o manca la tranquillità e l'entusiasmo che servono per lavorare bene e ripartire".

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