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Notizie Stadio Aperto Fiorentina

Guerini: "Grande mentalità della Fiorentina, sembra in lotta per lo scudetto. Merito di Italiano"

24 marzo 2022 21:56

Martorelli: "Ci sono le condizioni per il rinnovo di Vlahovic, ma se andrà via sarà indolore"

14 settembre 2021 22:09

Sconcerti: "Berardi sarebbe un'operazione di marketing. Spero che continui a giocare Pulgar"

24 agosto 2021 22:00

Martorelli: "Milenkovic-Nastasic il cambio è sostanziale. Perchè non può arrivare qualche giovane di qualità? "

02 agosto 2021 22:42

Galderisi: "Vlahovic motivato dal cambio allenatore. Callejon? Non è un calciatore finito"

22 luglio 2021 22:25

Di Gennaro: "Vlahovic? Se pensa ai soldi è finita. Sarà un'annata fondamentale per la Fiorentina"

22 luglio 2021 13:37

Pasqual: "Addio Borja? So cosa vuol dire lasciare la Fiorentina. Auguro il meglio ai Viola"

14 luglio 2021 13:18

Lucchesi: "Gattuso è l'ideale per rifondare. Corvino il primo a credere in Vlahovic"

27 maggio 2021 21:42

Maspero: "Ho visto una Fiorentina apatica, senza identità. Manca l'idea di dimostrare qualcosa"

19 maggio 2021 21:29

Sconcerti: "Commisso vuole essere l'imperatore: o mi adorate o mettete i soldi voi. Allenatore? Spero in Gattuso"

18 maggio 2021 21:35

Sconcerti: "L'arrivo di Gattuso comporterebbe scelte più dirette: l'allenatore sceglie i giocatori, il Presidente li paga"

11 maggio 2021 21:12

Sconcerti: "Commisso dovrebbe chiamare subito Sarri, serve un segnale di speranza. Non si può parlare solo di cessioni. "

04 maggio 2021 21:12

Baiano: "A Vlahovic consiglio di rinnovare con la Fiorentina, sono stati i primi a credere in lui"

23 aprile 2021 21:39

Berti: "A Commisso serve tempo, deve riorganizzare la società dopo la cessione dei Della Valle"

21 aprile 2021 21:20

Mutti: "La Fiorentina è salva grazie alla vittoria contro il Verona. Tre punti importanti a livello psicologico"

21 aprile 2021 21:03

Sconcerti: "Basta parlare di Vlahovic, domenica non toccherà palla. Futuro? Non resterà alla Fiorentina"

16 marzo 2021 21:17

Nappi: "Vlahovic non è un classico bomber. Andiamoci cauti, ha fatto tre gol al Benevento"

15 marzo 2021 21:37

Ex prep. Zenit: "Kokorin è un fenomeno, ma ha bisogno di fiducia. Sta pagando la barriera linguistica"

12 marzo 2021 21:43

De Biasi: "Ieri una Fiorentina discreta. Era una partita da pareggio, decisivi i singoli episodi"

04 marzo 2021 21:08

Gregucci: "Il Kokorin che conosco può far bene fin da subito. Può dare un grande contributo alla Fiorentina"

23 febbraio 2021 21:45

Di Livio: "Pezzella non dà più sicurezza. Stravedo per Castrovilli, mi piacerebbe vederlo più responsabile."

17 febbraio 2021 20:32

Apolloni: "Sono sicuro che Prandelli stia facendo e continuerà a fare bene alla Fiorentina"

16 febbraio 2021 22:43

Di Gennaro: "La Fiorentina non si può permettere due punte di ruolo. Castrovilli si gioca l'Europeo con Pessina"

11 febbraio 2021 21:37

Bergomi: "La Fiorentina deve guardare in faccia la realtà. C'è bisogno di lottare per salvarsi"

22 gennaio 2021 22:38

Di Gennaro: "Kokorin acquisto senza logica. Serve una revisione totale all'interno della società"

22 gennaio 2021 00:51

Amoruso: "Non si possono criticare le scelte della società. Problema? Malcontenti nello spogliatoio"

21 gennaio 2021 22:49

Sconcerti duro contro Ribery: "Mi ha rotto le scatole. Basta, ormai è fuori sintonia"

19 gennaio 2021 20:01

Sconcerti: "La Fiorentina è una squadra sbagliata. Caicedo? L'ideale, ma non risolve i problemi"

05 gennaio 2021 21:11

Viviano: "Sono deluso, ma non serve farne una tragedia. Milan? Donnarumma il migliore in campo"

01 dicembre 2020 21:14

Sconcerti: "A Firenze non si vede giocare a calcio da anni. Stop alle polemiche contro Commisso"

24 novembre 2020 21:10

Di Gennaro: "Ribery non deve essere il centro di tutto. Domenica sono fondamentali i tre punti"

19 novembre 2020 22:47

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