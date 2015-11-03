Notizie Stadio Aperto Fiorentina

Guerini: "Grande mentalità della Fiorentina, sembra in lotta per lo scudetto. Merito di Italiano"
24 marzo 2022 21:56
Martorelli: "Ci sono le condizioni per il rinnovo di Vlahovic, ma se andrà via sarà indolore"
14 settembre 2021 22:09
Sconcerti: "Berardi sarebbe un'operazione di marketing. Spero che continui a giocare Pulgar"
24 agosto 2021 22:00
Martorelli: "Milenkovic-Nastasic il cambio è sostanziale. Perchè non può arrivare qualche giovane di qualità? "
02 agosto 2021 22:42
Galderisi: "Vlahovic motivato dal cambio allenatore. Callejon? Non è un calciatore finito"
22 luglio 2021 22:25
Di Gennaro: "Vlahovic? Se pensa ai soldi è finita. Sarà un'annata fondamentale per la Fiorentina"
22 luglio 2021 13:37
Pasqual: "Addio Borja? So cosa vuol dire lasciare la Fiorentina. Auguro il meglio ai Viola"
14 luglio 2021 13:18
Lucchesi: "Gattuso è l'ideale per rifondare. Corvino il primo a credere in Vlahovic"
27 maggio 2021 21:42
Maspero: "Ho visto una Fiorentina apatica, senza identità. Manca l'idea di dimostrare qualcosa"
19 maggio 2021 21:29
Sconcerti: "Commisso vuole essere l'imperatore: o mi adorate o mettete i soldi voi. Allenatore? Spero in Gattuso"
18 maggio 2021 21:35
Sconcerti: "L'arrivo di Gattuso comporterebbe scelte più dirette: l'allenatore sceglie i giocatori, il Presidente li paga"
11 maggio 2021 21:12
Sconcerti: "Commisso dovrebbe chiamare subito Sarri, serve un segnale di speranza. Non si può parlare solo di cessioni. "
04 maggio 2021 21:12
Baiano: "A Vlahovic consiglio di rinnovare con la Fiorentina, sono stati i primi a credere in lui"
23 aprile 2021 21:39
Berti: "A Commisso serve tempo, deve riorganizzare la società dopo la cessione dei Della Valle"
21 aprile 2021 21:20
Mutti: "La Fiorentina è salva grazie alla vittoria contro il Verona. Tre punti importanti a livello psicologico"
21 aprile 2021 21:03
Sconcerti: "Basta parlare di Vlahovic, domenica non toccherà palla. Futuro? Non resterà alla Fiorentina"
16 marzo 2021 21:17
Nappi: "Vlahovic non è un classico bomber. Andiamoci cauti, ha fatto tre gol al Benevento"
15 marzo 2021 21:37
Ex prep. Zenit: "Kokorin è un fenomeno, ma ha bisogno di fiducia. Sta pagando la barriera linguistica"
12 marzo 2021 21:43
De Biasi: "Ieri una Fiorentina discreta. Era una partita da pareggio, decisivi i singoli episodi"
04 marzo 2021 21:08
Gregucci: "Il Kokorin che conosco può far bene fin da subito. Può dare un grande contributo alla Fiorentina"
23 febbraio 2021 21:45
Di Livio: "Pezzella non dà più sicurezza. Stravedo per Castrovilli, mi piacerebbe vederlo più responsabile."
17 febbraio 2021 20:32
Apolloni: "Sono sicuro che Prandelli stia facendo e continuerà a fare bene alla Fiorentina"
16 febbraio 2021 22:43
Di Gennaro: "La Fiorentina non si può permettere due punte di ruolo. Castrovilli si gioca l'Europeo con Pessina"
11 febbraio 2021 21:37
Bergomi: "La Fiorentina deve guardare in faccia la realtà. C'è bisogno di lottare per salvarsi"
22 gennaio 2021 22:38
Di Gennaro: "Kokorin acquisto senza logica. Serve una revisione totale all'interno della società"
22 gennaio 2021 00:51
Amoruso: "Non si possono criticare le scelte della società. Problema? Malcontenti nello spogliatoio"
21 gennaio 2021 22:49
Sconcerti duro contro Ribery: "Mi ha rotto le scatole. Basta, ormai è fuori sintonia"
19 gennaio 2021 20:01
Sconcerti: "La Fiorentina è una squadra sbagliata. Caicedo? L'ideale, ma non risolve i problemi"
05 gennaio 2021 21:11
Viviano: "Sono deluso, ma non serve farne una tragedia. Milan? Donnarumma il migliore in campo"
01 dicembre 2020 21:14
Sconcerti: "A Firenze non si vede giocare a calcio da anni. Stop alle polemiche contro Commisso"
24 novembre 2020 21:10
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