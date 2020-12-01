Viviano: "Sono deluso, ma non serve farne una tragedia. Milan? Donnarumma il migliore in campo"

Emiliano Viviano ha parlato della situazione della Fiorentina ai microfoni di Stadio Aperto trasmissione di TMW Radio



Emiliano Viviano, grande tifoso viola e, attualmente, portiere del Karagumruk, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, alla trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Ecco le sue parole:

RITORNO DI PRANDELLI "Speravo che tornasse ad allenare in generale: l'ultima volta che l'avevo sentito mi sembrava un po' affranto dalla piega del calcio. Per me è grande allenatore e brava persona, so quanto tiene a Firenze: dobbiamo avere un attimo di pazienza. Ha cambiato modulo, stile di gioco e di lavoro: le prime due partite non sono state facili né buone, ma se gli diamo tempo farà sicuramente ottimi risultati, anche perché i giocatori ci sono. Speravamo che il processo prendesse un po' meno tempo...".

ROSA "Quando si parla di calcio, non è fantacalcio né Football Manager. Secondo me la Fiorentina non è completa, e mi pare l'abbiano detto o fatto capire anche direttore e allenatore. Sono convinti troveranno una quadra, ma ci sono numerose situazioni di incertezza, penso ad attaccanti e alla difesa da tre a quattro, che in condizioni normali non avrebbero portato troppi strascichi. A Milano secondo me la Fiorentina non ha giocato male, Donnarumma è stato il migliore in campo".

DELUSIONE TIFOSI "Da tifoso lo sono, ma come lo saranno tutti lì dentro. Però farne una tragedia non credo porti alcun bene, serve portare Ribery al suo miglior livello, così come i vari Callejon, Castrovilli, Amrabat...".

MANDZUKIC "Un fenomeno, è uno degli attaccanti più intelligenti contro cui abbia mai giocato in assoluto. Si può ragionare su mille cose, ma se ha giocato in Bayern, Juve e Atletico Madrid, un motivo c'è... Poi bisogna anche pensare al fatto che oggi la Fiorentina di attaccanti ne ha tre".

KARAGUMRUK "Mi hanno chiamato da questa squadra che neanche io conoscevo. Poi ho scoperto essere storica, del quartiere principale di Istanbul, dove c'è il Gran Bazar. Erano un po' in disarmo ma il nuovo presidente li ha portati dalla C alla A turca. Mi hanno inseguito, ho accettato e sono rimasto molto contento: strutture incredibili e qualità, forse c'è meno organizzazione rispetto all'Italia. Mi sto divertendo, anche perché la città è meravigliosa".

Cogliamo l'occasione per fare i nostri più sentiti auguri a Emiliano che oggi compie 35 anni. AUGURI EMILIANO!

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