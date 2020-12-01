Labaro Viola

"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori"

Il futuro della Fiorentina non dovrebbe prevedere più Daniele Pradè, dopo la nostra notizia lo conferma anche Niccolò Ceccarini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2020 18:02
"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori" -
Radio
Fiorentina
Primo Piano
Ceccarini
Mirabelli
Carli
Radio Sportiva
Petrachi
Condividi

"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori"

Il noto esperto di mercato fiorentino Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di radio Sportiva, queste le sue parole sul futuro della Fiorentina:

"Adesso l'obiettivo deve essere raggiungere i 40 punti poi bisogna programmare il futuro dei prossimi tre anni. Non penso che Pradè resti alla Fiorentina, il nome del suo successore potrebbe essere uno tra Carli, Mirabelli o Petrachi. Serve una programmazione seria. Non so se è più grave la mancanza di un regista o quella di un centravanti. Cutrone? Se non si punta su di lui bisognerebbe dirglielo..."

LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO, LLORENTE IDEA. LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADE'

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-dice-no-a-caicedo-idea-llorente-lo-ha-consigliato-callejon-a-prade/122610/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok