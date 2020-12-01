"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori"
Il futuro della Fiorentina non dovrebbe prevedere più Daniele Pradè, dopo la nostra notizia lo conferma anche Niccolò Ceccarini
Il noto esperto di mercato fiorentino Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di radio Sportiva, queste le sue parole sul futuro della Fiorentina:
"Adesso l'obiettivo deve essere raggiungere i 40 punti poi bisogna programmare il futuro dei prossimi tre anni. Non penso che Pradè resti alla Fiorentina, il nome del suo successore potrebbe essere uno tra Carli, Mirabelli o Petrachi. Serve una programmazione seria. Non so se è più grave la mancanza di un regista o quella di un centravanti. Cutrone? Se non si punta su di lui bisognerebbe dirglielo..."
LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO, LLORENTE IDEA. LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADE'
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