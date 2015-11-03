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Notizie Petrachi Fiorentina

Petrachi: "Nessun contatto diretto, ma speravo di venire a Firenze. Comunque mai dire mai"

19 novembre 2025 22:32

Corriere Fiorentino: “Petrachi nome più gettonato per il ruolo di ds: contatto con Goretti

04 novembre 2025 08:10

Corriere dello Sport: “Petrachi in pole per il ruolo da ds. Giuntoli? Il sogno ma in teoria è fuori target”

03 novembre 2025 10:03

Nazione convinta: “Direttore sportivo? Giuntoli in vantaggio su Petrachi”

03 novembre 2025 09:35

Gazzetta rivela: “Il nuovo ds della Fiorentina la prossima settimana. Tra i nomi spunta Petrachi”

02 novembre 2025 09:45

Petrachi: "Se avessi parlato con Belotti gli avrei consigliato di andare alla Fiorentina e non alla Roma"

26 novembre 2022 19:49

Petrachi: "Ci sono direttori sportivi che non decidono più, fanno tutto il presidente e i suoi amici"

26 novembre 2022 19:40

Petrachi tira le orecchie alla Fiorentina: "Belotti a parametro zero va preso ieri, non oggi"

29 maggio 2022 20:18

Petrachi: "Aspetto una chiamata. L'allenatore lo sceglie il direttore sportivo, non il presidente"

09 aprile 2021 15:13

Criscitiello: "Si parla di De Zerbi e Petrachi per la rinascita di una nuova Fiorentina"

15 febbraio 2021 12:42

Il Messaggero, Petrachi ha vinto la causa contro la Roma. La Fiorentina lo corteggia da mesi

13 febbraio 2021 13:25

Petrachi ha vinto la causa contro la Roma, licenziamento non per giusta causa. Ora testa al futuro

12 febbraio 2021 19:56

Il Tempo, Petrachi andrà alla Fiorentina, insieme a lui anche il capo-scout della Roma

12 febbraio 2021 10:53

Nazione, Fiorentina, tra Sarri e Gattuso spunta Pippo Inzaghi per la panchina. Petrachi o Giuntoli come ds

11 febbraio 2021 09:33

Pedullà svela: "A giugno alla Fiorentina potrebbero arrivare De Zerbi e Petrachi"

21 gennaio 2021 00:37

TMW, la Fiorentina e Petrachi si incontrano per conoscersi, il dopo Pradè è vicino

20 gennaio 2021 13:29

Petrachi: "Io alla Fiorentina? Per rispetto adesso non voglio parlare. Voglio tornare"

04 dicembre 2020 00:24

Fiorentina su Petrachi, lui avverte: "Voglio presidente che sappia di calcio. Devo avere pieno controllo"

02 dicembre 2020 13:35

Il Tempo rivela, Commisso vuole Petrachi alla Fiorentina al posto di Pradè

02 dicembre 2020 12:49

"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori"

01 dicembre 2020 18:02

Sky Sport, la Roma cerca il suo nuovo direttore sportivo: spunta Pradè tra i candidati

06 agosto 2020 19:30

Ansa, il ds Petrachi è stato licenziato dalla Roma: la questione andrà in tribunale

15 luglio 2020 12:25

La strana voce, Petrachi alla Fiorentina al posto di Pradè che si prende una pausa, cosa c'è di vero?

22 giugno 2020 11:25

Ribaltone a Roma, Petrachi allontanato. La Fiorentina adesso tornerà in gioco? Le ultime

18 giugno 2020 18:22

Lucchesi: "Petrachi alla Fiorentina con Pradè? Uno esclude l'altro. Perplesso da una frase di Commisso"

16 giugno 2020 18:22

Gazzetta, futuro di Petrachi alla Fiorentina? Ieri Barone ha chiamato la Roma per dire "no"

15 giugno 2020 08:49

Graziani: "Nuovo stadio? Anche Isolotto o a Pontassieve, basta farlo. Petrachi in viola? Solo chiacchiere"

10 giugno 2020 18:52

Tuttosport, la Fiorentina vuole Petrachi come spalla di Pradè, il ds della Roma a Firenze?

10 giugno 2020 09:27

Roma, Petrachi: "Su Florenzi ci sono due squadre interessate. Possibile l'ipotesi della cessione"

09 giugno 2020 13:25

Da Roma: Vlahovic è l'obiettivo numero uno dei giallorossi per la prossima stagione

12 febbraio 2020 10:19

Petrachi: "Lo scambio con l'Inter è saltato perché Ausilio e Marotta non si sono capiti, non erano d'accordo. Il ragazzo è felice"

19 gennaio 2020 18:46

Fiorentina nefasta per Mihajlovic, Cairo dà un ultimatum al tecnico. Il ds Petrachi: "Adesso basta"

26 ottobre 2017 19:46

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