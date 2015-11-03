Notizie Petrachi Fiorentina

Petrachi: "Nessun contatto diretto, ma speravo di venire a Firenze. Comunque mai dire mai"
19 novembre 2025 22:32
Corriere Fiorentino: “Petrachi nome più gettonato per il ruolo di ds: contatto con Goretti
04 novembre 2025 08:10
Corriere dello Sport: “Petrachi in pole per il ruolo da ds. Giuntoli? Il sogno ma in teoria è fuori target”
03 novembre 2025 10:03
Nazione convinta: “Direttore sportivo? Giuntoli in vantaggio su Petrachi”
03 novembre 2025 09:35
Gazzetta rivela: “Il nuovo ds della Fiorentina la prossima settimana. Tra i nomi spunta Petrachi”
02 novembre 2025 09:45
Petrachi: "Se avessi parlato con Belotti gli avrei consigliato di andare alla Fiorentina e non alla Roma"
26 novembre 2022 19:49
Petrachi: "Ci sono direttori sportivi che non decidono più, fanno tutto il presidente e i suoi amici"
26 novembre 2022 19:40
Petrachi tira le orecchie alla Fiorentina: "Belotti a parametro zero va preso ieri, non oggi"
29 maggio 2022 20:18
Petrachi: "Aspetto una chiamata. L'allenatore lo sceglie il direttore sportivo, non il presidente"
09 aprile 2021 15:13
Criscitiello: "Si parla di De Zerbi e Petrachi per la rinascita di una nuova Fiorentina"
15 febbraio 2021 12:42
Il Messaggero, Petrachi ha vinto la causa contro la Roma. La Fiorentina lo corteggia da mesi
13 febbraio 2021 13:25
Petrachi ha vinto la causa contro la Roma, licenziamento non per giusta causa. Ora testa al futuro
12 febbraio 2021 19:56
Il Tempo, Petrachi andrà alla Fiorentina, insieme a lui anche il capo-scout della Roma
12 febbraio 2021 10:53
Nazione, Fiorentina, tra Sarri e Gattuso spunta Pippo Inzaghi per la panchina. Petrachi o Giuntoli come ds
11 febbraio 2021 09:33
Pedullà svela: "A giugno alla Fiorentina potrebbero arrivare De Zerbi e Petrachi"
21 gennaio 2021 00:37
TMW, la Fiorentina e Petrachi si incontrano per conoscersi, il dopo Pradè è vicino
20 gennaio 2021 13:29
Petrachi: "Io alla Fiorentina? Per rispetto adesso non voglio parlare. Voglio tornare"
04 dicembre 2020 00:24
Fiorentina su Petrachi, lui avverte: "Voglio presidente che sappia di calcio. Devo avere pieno controllo"
02 dicembre 2020 13:35
Il Tempo rivela, Commisso vuole Petrachi alla Fiorentina al posto di Pradè
02 dicembre 2020 12:49
"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori"
01 dicembre 2020 18:02
Sky Sport, la Roma cerca il suo nuovo direttore sportivo: spunta Pradè tra i candidati
06 agosto 2020 19:30
Ansa, il ds Petrachi è stato licenziato dalla Roma: la questione andrà in tribunale
15 luglio 2020 12:25
La strana voce, Petrachi alla Fiorentina al posto di Pradè che si prende una pausa, cosa c'è di vero?
22 giugno 2020 11:25
Ribaltone a Roma, Petrachi allontanato. La Fiorentina adesso tornerà in gioco? Le ultime
18 giugno 2020 18:22
Lucchesi: "Petrachi alla Fiorentina con Pradè? Uno esclude l'altro. Perplesso da una frase di Commisso"
16 giugno 2020 18:22
Gazzetta, futuro di Petrachi alla Fiorentina? Ieri Barone ha chiamato la Roma per dire "no"
15 giugno 2020 08:49
Graziani: "Nuovo stadio? Anche Isolotto o a Pontassieve, basta farlo. Petrachi in viola? Solo chiacchiere"
10 giugno 2020 18:52
Tuttosport, la Fiorentina vuole Petrachi come spalla di Pradè, il ds della Roma a Firenze?
10 giugno 2020 09:27
Roma, Petrachi: "Su Florenzi ci sono due squadre interessate. Possibile l'ipotesi della cessione"
09 giugno 2020 13:25
Da Roma: Vlahovic è l'obiettivo numero uno dei giallorossi per la prossima stagione
12 febbraio 2020 10:19
Petrachi: "Lo scambio con l'Inter è saltato perché Ausilio e Marotta non si sono capiti, non erano d'accordo. Il ragazzo è felice"
19 gennaio 2020 18:46
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