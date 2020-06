Dopo le indiscrezioni uscite nelle ultime ore, è arrivata anche l’ufficialità: Gianluca Petrachi è stato sospeso. La Roma l’ha reso noto con un comunicato, affermando che allenatore e squadra passeranno nelle mani di Guido Fienga, CEO del club. La Gazzetta dello Sport, però, ha dato un’indiscrezione che era nell’aria già da diversi giorni: il successore dell’ex Torino potrebbe essere Morgan De Sanctis, aiutato da lontano da Franco Baldini. Ai due, alla luce del comunicato del club giallorosso, si aggiungerebbe anche Guido Fienga, una figura chiave nella Roma soprattutto negli ultimi anni, che è riuscito sempre ad adattarsi alle esigenze societarie.

L’ex portiere giallorosso negli scorsi mesi ha conseguito il patentino da allenatore, ma sarebbe alla sua prima esperienza come ds in una squadra. Per questo, affianco avrà Franco Baldini, che da diversi mesi è sempre più presente nelle vicende di mercato della Roma, facendo inoltre da mediatore tra i club. Quest’ultimo sarà una figura chiave per le trattative che riguardano la Premier League, vista la sua esperienza di scouting in Inghilterra. Ricordiamo come nelle ultime settimane, il nome di Petrachi è stato accostato alla Fiorentina, come possibile nuovo braccio destro di Pradè. La società giallorossa era stata anche tranquillizzata da Joe Barone che aveva assicurato che la società viola non avrebbe interferito in alcun modo con questa vicenda. Staremo a vedere cosa succederà adesso