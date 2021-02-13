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Il Messaggero, Petrachi ha vinto la causa contro la Roma. La Fiorentina lo corteggia da mesi

Matrimonio con i viola a giugno?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 13:25
Il Messaggero, Petrachi ha vinto la causa contro la Roma. La Fiorentina lo corteggia da mesi - Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse
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Il Messaggero, Petrachi ha vinto la causa contro la Roma. La Fiorentina lo corteggia da mesi

La Roma dovrà corrispondere al suo ex direttore sportivo Gianluca Petrachi circa 5 milioni di euro. 2,4 milioni euro netti, corrispondenti a 100mila euro per le 24 mensilità rimaste, a cui vanno aggiunti anche i danni d'immagine: la richiesta era di 500mila euro, alla fine la Roma dovrà comunque versarne 100 mila. Oltre ai 40mila euro dovuti per le spese del procedimento, la società giallorossa si vedrà costretta a corrispondere anche gli interessi sulle mensilità dovute. Petrachi si gode dunque la sua rivincita. Futuro? La Fiorentina lo sta corteggiando da mesi: a fine stagione, probabile matrimonio. Lo riporta Il Messaggero.

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