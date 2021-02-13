Kutuzov: "Kokorin? In Italia devi dimostrare continuamente, in Russia ti concedono molto di più"

Spero che Sasha trovi la strada giusta

"Sono focalizzato sulla Fiorentina - ha detto Vitali Kutuzov, ex calciatore bielorusso a Lady Radio - . Nel nostro calcio, bielorusso o russo, non è facile crescere come in Italia. I ragazzi non esplodono qui, Kokorin è un esempio. In Italia difficilmente avrebbe avuto quei problemi extra radio. Spero che Sasha trovi la strada giusta, dispiace che uno come lui non riesca a mostrare le sue potenzialità. Un ragazzo in Italia deve dimostrare continuamente chi è. Vieni subito bersagliato dalla stampa. Qua non ti fanno passare nulla".

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