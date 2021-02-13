Dalla Spagna, Batistuta sta trattando per allenare negli Stati Uniti, Chamot il suo vice
L'ex centravanti viola potrebbe iniziare la sua carriera da allenatore negli USA
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 13:03
Secondo Olé, Gabriel Omar Batistuta, ex centravanti della Fiorentina inizierà negli Stati Uniti la sua carriera da allenatore, starebbe trattando. Ancora top secret la squadra. Come vice potrebbe esserci José Antonio Chamot.
https://www.labaroviola.com/keita-balde-fiorentina-gara-tosta/131068/