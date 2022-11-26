Petrachi: "Ci sono direttori sportivi che non decidono più, fanno tutto il presidente e i suoi amici"

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi è stato l'artefice del più forte Torino della storia recente, oggi ha parlato della Fiorentina

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino e Roma, ha parlato della Fiorentina e non solo, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Ho avuto delle offerte ma ho preferito aspettare, non erano offerte che hanno acceso in me la passione. Per la Fiorentina la scelta di Italiano ha fatto svoltare, anche come mentalità, prima di lui era stato speso tanto e fatto campionato deludenti. Italiano è uno dei migliori italiani in circolazione, lui e De Zerbi hanno apportato una mentalità nuova e un modo di concepire calcio diverso, se si propone alchimia tra giocatore e allenatore si possono fare cose importanti.

Su Belotti non entro nel merito della sua scelta, se avessi potuto consigliarlo gli avrei detto che Firenze gli avrebbe dato subito quello che a Roma non sta avendo ma non conosco le dinamiche del mercato che ci sono state, so che erano abbastanza vicini nel farlo, per la Fiorentina sarebbe stato un bel colpo soprattutto perchè adesso la squadra viola ha qualche problema nel fare gol

Io torno a fare il direttore sportivo se mi fanno fare il direttore sportivo, adesso decide il presidente con i suoi amici, sono rimasti in pochi i direttori sportivi che fanno il loro lavoro mi dispiace per quei direttori sportivi che non lavorano più e non decidono più. Io voglio lavorare, decidere con il presidente ma avere io la responsabilità delle scelte"

L'OPINIONE DI LORENZO AMORUSO

https://www.labaroviola.com/amoruso-nella-difesa-della-fiorentina-ci-sono-sempre-errori-di-qualcuno-che-fanno-perdere-punti/193883/