Amoruso: "Nella difesa della Fiorentina ci sono sempre errori di qualcuno che fanno perdere punti"

Può la Fiorentina recuperare punti in classifica e lottare per andare in Europa? Ne ha parlato Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato della squadra viola a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Quella per l'Europa è una ricorsa bella complicata, a meno che non ci sia una ricorsa come quella della Juventus, essere troppi ottimisti non può far bene, devi affidarti anche alla sfortuna delle altre squadre che devono andare peggio, credo che la Roma potrebbe cadere. Il nostro problema è la continuità, fino ad ora non l'abbiamo mai avuto solo alla fine con quelle ultime 3 vittorie consecutive in campionato.

Non abbiamo affidabilità difensiva che ti può permettere di essere fiducioso, una volta ha sbagliato Terracciano, una volta Quarta, una volta Milenkovic, una volta Venuti, cosi non va bene. Hai buttato punti con le squadre più scarse di te mentre contro le grandi hai fatto buone prestazioni. Bisogna anche capire prima della ripresa se il mercato aiuterà l'allenatore e se Nico Gonzalez ci degnerà della sua presenza. Gli altri hanno i giocatori che fanno la differenza, noi no.

La Fiorentina l'hanno scorso ha subito 46 gol, sono tantissimi per chi deve arrivare in Europa. Io allenatore non posso tirare le somme e dire che è andato tutto bene, io devo cercare di migliorare le prestazioni della mia squadra comprando i giocatori e dando certezze, questa squadra non ha avuto certezze, si poteva fare qualcosa in più e non si è fatto. I problemi c'erano anche lo scorso anno"

ATTENZIONE FIORENTINA, AMRABAT E' IN SCADENZA

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