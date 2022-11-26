Il contratto di Amrabat scade fra un anno e mezzo. Se non rinnova potrebbe essere venduto a giugno

Amrabat domina in campo sia con la Fiorentina che al mondiale con il suo Marocco. Ma la scadenza di contratto è dietro l'angolo

Una delle migliori operazioni di mercato da parte della Fiorentina nell'era Commisso è certamente quella di Sofyan Amrabat, il giocatore marocchino è arrivo nell'estate del 2019 a Firenze per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e probabilmente, tra i giocatori comprati dal duo Barone-Pradè, Amrabat è uno dei pochissimi che adesso hanno un valore più alto rispetto a quello per cui è arrivato

A giugno la società viola ha fatto una scelta molta precisa in favore del classe 1996, non riscattando Torreira e puntando forte sull'ex Verona. Una scelta che sta pagando perchè Amrabat sta giocando un campionato di altissimo livello, confermato anche dal suo esordio al mondiale in Qatar, contro la Croazia di Modric. Il giocatore della Fiorentina è stato uno dei migliori a centrocampo dominando spesso sui suoi diretti avversari.

La vetrina mondiale con il Marocco sta facendo notare a tutti le sue gesta e la situazione contrattuale con la società viola non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi. Il contratto di Amrabat scade a giugno del 2024, vale a dire fra un anno e mezzo. Dunque i prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro a Firenze, se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto allora nel mercato di giugno il popolo viola potrebbe perdere il suo nuovo idolo. Una situazione da monitorare per non perdere uno dei migliori giocatori di questa Fiorentina.

LE PAROLE DI VIVIANO

https://www.labaroviola.com/viviano-sicuro-se-rigiochi-10-volte-la-partita-milan-fiorentina-per-9-volte-vince-la-fiorentina/193830/