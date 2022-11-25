Viviano sicuro: "Se rigiochi 10 volte la partita Milan-Fiorentina per 9 volte vince la Fiorentina"

Emiliano Viviano, ex giocatore della Fiorentina e tifoso viola, ha parlato della squadra e detto le sue opinioni

Emiliano Viviano ha parlato a TMW, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Sono ottimista per il futuro della Fiorentina, ha pagato gli infortuni e il giocare ogni tre giorni. Contro il Milan se la ripeti 10 volte la vinci 9 volte quella partita però c'è stata continuità di prestazione, mancano i punti contro Milan e Inter che avrebbero fatto comodo. Anche per Italiano è stata la prima volta che si confrontava con l'Europa, giocare ogni 3 giorni è una roba molto diversa da giocare una volta ogni settimana, spero che abbiano capito.

La Fiorentina deve provarci per la Conference, magari con un po di fortuna sui sorteggi e con una buona forma si può provare a vincere. Gollini è un portiere forte, mi aspettavo che Gollini avesse più continuità, Italiano ha voluto privileggiare Terracciano che ha fatto bene lo scorso anno e quest'anno, conosceva meglio il sistema. Credo che Gollino possa avere le sue chance"

LE PAROLE DI GRAZIANI

https://www.labaroviola.com/graziani-controcorrente-fossi-la-fiorentina-non-cambierei-nulla-questa-squadra-va-bene-cosi/193767/