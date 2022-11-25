Graziani controcorrente: "Fossi la Fiorentina non cambierei nulla, questa squadra va bene cosi"

Ciccio Graziani ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina, l'ex campione del mondo ha le idee chiare sul mercato

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina e campione del mondo del mondo con l'Italia, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Ho parlato un mese fa con Joe Barone, vogliono investire molto nel settore giovanile, ci sarà la cantera viola. Ho detto a Joe che può avere la mia consulenza gratis, erano molto contenti. Boga? Non può farlo il trequartista, il miglior trequartista che abbiamo in rosa è Saponara, poi Barak, Bonaventura è una mezz'ala cosi come Castrovilli. Sabiri non ti sposta gli equilibri, alla Sampdoria è uno dei più bravi, è un buon giocatore che non ti fa fare il salto di qualità. Io a questa Fiorentina non cambierei nulla, sta crescendo tanto, unico dubbio è quello legato agli attaccanti. Le altre squadre sono più avanti di noi, difficile arrivare tra le prime sette in campionato. Il nostro riferimento è la Lazio che ha lo stesso nostro monte ingaggi. Prenderei Belotti dalla Roma dando via Cabral. Secondo me a Jovic girano le scatole per fatto che viene alternato a Cabral. Oggi i giocatori non si arrabbiano nemmeno quando non giocano perchè hanno i contratti già pronti"

I VANTAGGI DEL RITIRO AL VIOLA PARK

https://www.labaroviola.com/ex-preparatore-della-fiorentina-spiega-ritiro-al-viola-park-qui-avranno-tutte-le-attrezzature/193759/