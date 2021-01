Pedullà svela: “A giugno alla Fiorentina potrebbero arrivare De Zerbi e Petrachi”

Roberto De Zerbi è fermamente concentrato sulla stagione del Sassuolo. Ha un contratto in scadenza ma conta poco perché il suo lavoro è sempre al massimo del rendimento giorno dopo giorno. Il contratto è in scadenza ma ci sarà tempo per parlare del futuro, il rapporto con i dirigenti è leale, sincero, diretto. Se andrà via, i suoi dirigenti saranno i primi a saperlo, esattamente come in passato quando le sirene non sono mancate e De Zerbi ha fatto scelte secche, dopo attente valutazioni, preferendo di restare al Sassuolo. Possiamo aggiungere un paio di cose: De Zerbi piace moltissimo a tre o quattro club all’estero ed è un nome in bella evidenza anche nella lista della Fiorentina, ora concentrata a superare un momento difficilissimo con Prandelli in panchina. E la pista De Zerbi potrebbe materializzarsi a maggior ragione se Petrachi fosse il nuovo direttore sportivo viola, lo stesso dirigente che aveva cercato invano di convincere il tecnico quando lavorava con la Roma, prima di virare decisamente su Fonseca. Lo riporta Alfredo Pedullà.

