La strana voce, Petrachi alla Fiorentina al posto di Pradè che si prende una pausa, cosa c’è di vero?

Come scrive questa mattina il portale Calciomercato.com, in casa Fiorentina potrebbe arrivare Gianluca Petrachi come nuovo ds, perché Pradé potrebbe prendersi una pausa e il ds romanista (attualmente sospeso) di certo non resterà nella capitale. Nonostante il momento di riflessione, il mercato viola si mostra comunque frizzante, perché ci sono stati contatti con due nomi del calibro di Thiago Silva (per il quale c’è la concorrenza di Everton e Marsiglia) e Ibrahimovic.

Questo è quello che scrive calciomercato.com che riportiamo per dovere di cronaca, ricordiamo però che la Fiorentina ha offerto il rinnovo a Daniele Pradè e il rapporta tra la proprietà viola e il il direttore sportivo viola sembra più solido che mai. Nelle ultime settimane alcuni organi di stampa hanno scritto di un possibile arrivo di Petrachi a Firenze come spalla di Pradè. Staremo a vedere quello che succederà