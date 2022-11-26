Petrachi: "Se avessi parlato con Belotti gli avrei consigliato di andare alla Fiorentina e non alla Roma"

Gianluca Petrachi è stato il direttore sportivo che ha portato Belotti al Torino ed ha assistito alla sua esplosione

Gianluca Petrachi, nel suo intervento a Radio Bruno, ha parlato anche di Belotti, un nome accostato in estate anche alla Fiorentina, e adesso sta facendo molta fatica alla Roma. Queste le parole di Petrachi:

Su Belotti non entro nel merito della sua scelta, se avessi potuto consigliarlo gli avrei detto che Firenze gli avrebbe dato subito quello che a Roma non sta avendo ma non conosco le dinamiche del mercato che ci sono state, so che erano abbastanza vicini nel farlo, per la Fiorentina sarebbe stato un bel colpo soprattutto perchè adesso la squadra viola ha qualche problema nel fare gol

AMRABAT HA IL CONTRATTO IN SCADENZA CON LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/il-contratto-di-amrabat-scade-fra-un-anno-e-mezzo-se-non-rinnova-potrebbe-essere-venduto-a-giugno/193866/