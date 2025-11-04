Corriere Fiorentino: “Petrachi nome più gettonato per il ruolo di ds: contatto con Goretti

È l’altro fronte dell’emergenza viola, l’altro posto vacante da riempire in tempi brevi se non in contemporanea con l’arrivo di un nuovo allenatore. Mentre in casa viola si lavora per trovare un accordo che svincoli Pioli la questione societaria resta d’attualità per via delle dimissioni di Pradè. L’addio del dirigente ha aperto una falla decisionale da tamponare in fretta, anche per studiare i passi da muovere da qui alle prossime settimane.

Insomma la priorità del momento è ancora la panchina, ma in parallelo la Fiorentina lavora per inserire una nuova figura nell’organigramma societario, valutando profili che possano accettare un incarico a stagione in corso e magari un allenatore probabilmente già scelto. Per questo il nome di Petrachi è quello più considerato, tanto che un contatto con il dt Goretti (suo compagno di squadra nel Perugia nel 2000-01) sarebbe già avvenuto. Avviata la carriera a Pisa, con Ventura in panchina, Petrachi matura professionalmente con quasi un decennio al Torino dove succede a Rino Foschi.

In granata centra una promozione in serie A e 2 qualificazioni all’Europa League ma dopo le sue dimissioni, nel 2019, comincia un periodo a dir poco tribolato. Nonostante qualche buona operazione, come l’arrivo in giallorosso di Smalling, Spinazzola e Mancini o la cessione di Schick al Bayern Leverkusen per 33 milioni, l’esperienza alla Roma si chiude in modo burrascoso. Di fronte al licenziamento per giusta causa Petrachi si rivolge al Tribunale di Roma che accoglie il suo ricorso, ma la successiva esperienza alla Salernitana va ancora peggio, perché viene sollevato dall’incarico 6 mesi dopo il suo arrivo e perché la squadra retrocede in serie C a fine anno. Sarebbe perciò anche per prendersi qualche rivincita che Petrachi accetterebbe di buon grado una chiamata da parte di Commisso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.