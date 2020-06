Secondo La Gazzetta dello Sport si va incontro ad uno scontro frontale tra la Roma e Gianluca Petrachi. Qualche giorno fa, quando Pallotta non l’ha citato nell’elogio ad allenatore e squadra, il ds ha mandato un messaggio al presidente e anche quando è stato intimato di smettere con i messaggi ha comunque continuato. Futuro di Petrachi alla Fiorentina? Ieri Joe Barone ha contattato la Roma per dire no.