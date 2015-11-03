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Notizie Carli Fiorentina

"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori"

01 dicembre 2020 18:02

Baldini: "Ecco i nomi papabili per la panchina della Fiorentina. Pradè lascerà, arriverà Carli"

19 ottobre 2020 17:29

Carli: "Astori? Il Cagliari e la Fiorentina sono le squadre dove ha lasciato più cuore"

08 luglio 2020 19:24

Giulini: "È da tre mesi che facciamo ridere. Il Cagliari non è più quello ammirato con la Fiorentina"

05 marzo 2020 07:51

Carli: "Questo Napoli è una squadra normale, deve fare attenzione alla Fiorentina"

08 dicembre 2017 12:25

Carli: "Mi aspettavo Sarri sulla panchina viola, con la salvezza a Empoli gli si sono spalancate le porte del grande calcio"

26 ottobre 2017 22:30

Carli: ''Dissi a Pradè di prendere Sarri per il dopo Montella, ma preferirono scegliere Paulo Sousa...''

18 ottobre 2017 17:35

Empoli, nuovo stadio fra 2 anni, costerà 25 milioni. Ad agosto la prima pietra

29 marzo 2017 15:01

Ds Empoli: "Spalletti pagherebbe per vincere lo scudetto come allenatore della Fiorentina"

29 marzo 2017 14:15

Carli: "Saponara non rendeva, ma è il miglior trequartista d'Italia"

03 febbraio 2017 18:44

Carli: "Viola al pari di Lazio, Milan e Inter, se la giocheranno"

02 dicembre 2016 19:34

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