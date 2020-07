Carli: “Astori? Il Cagliari e la Fiorentina sono le squadre dove ha lasciato più cuore”

“Il campionato è difficile ora – ha detto il ds del Cagliari Carli a Sky Sport -, nella partita ci sono cinque partite, è difficile giocare in queste condizioni, anche oggi incontriamo una squadra forte. Dobbiamo pensare ad oggi. Fiorentina e Cagliari dopo Astori non può essere mai una partita come le altre. Se ricordo due anni fa i momenti, la famiglia, il babbo e la mamma sono venuti a Cagliari. Cagliari e la Fiorentina sono le due squadre dove lui ha lasciato più cuore. È un ragazzo che sicuramente ha lasciato un buon ricordo ovunque, Cagliari e Firenze credo che siano i due posti dove il sentimento sia più forte. È difficile pensarci, sembra una cosa ancora impossibile, non ho avuto la fortuna di conoscerlo ma i ragazzi che ci hanno giocato insieme appena gli dici “Davide” hanno le lacrime agli occhi. È stato, è e sarà sempre un ragazzo straordinario. In questo momento abbiamo dei ragazzi che stanno facendo gli straordinari, abbiamo avuto due/tre infortuni in difesa importanti. Tatticamente può essere giusta la disposizione, conta lo spirito e la voglia di sacrificarsi. Ora le gare si giocano a livello individuale”.