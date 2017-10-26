Carli: "Mi aspettavo Sarri sulla panchina viola, con la salvezza a Empoli gli si sono spalancate le porte del grande calcio"

Marcello Carli, ex direttore sportivo dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Se mi chiedete se quattro anni fa avessi pensato al tecnico in lotta per lo Scudetto devo dire...

Marcello Carli, ex direttore sportivo dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Se mi chiedete se quattro anni fa avessi pensato al tecnico in lotta per lo Scudetto devo dire di no, sarei stato un fenomeno, ma sapevo che avrebbe fatto una carriera importante, magari allenando per tanto tempo la Fiorentina o la Lazio".

Prosegue sempre sull'attuale allenatore del Napoli: "Ho sempre detto che se il primo anno fosse riuscito a salvarsi con l'Empoli facendo un calcio propositivo gli si sarebbero aperte porte molto importanti per la sua carriera".